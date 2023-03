Fin du thermique : la Commission européenne céderait à l'Allemagne sur le e-carburant

Tandis que les discussions se poursuivent entre la Commission européenne et les pays ayant bloqué la législation sur la fin de la commercialisation des véhicules thermiques en Europe en 2035, on apprend que Bruxelles aurait rédigé un document d'exemption sur le e-carburant pour répondre à la demande de l'Allemagne. Un carburant synthétique qui n'en reste pas moins une absurdité économique et énergétique par rapport à l'électrique.

D'après un document que s'est procuré Reuters, la Commission européenne s'emploie à débloquer la situation concernant la législation reportée sine die sur la fin de la commercialisation des véhicules thermiques en 2035.

Une exemption pour le seul e-carburant

Toujours d'après l'agence américaine, un projet de texte complémentaire à l’interdiction des véhicules thermiques en 2035, la Commission européenne chercherait à sortir de l’impasse créée par l’Allemagne. Cette proposition permettrait d’autoriser les véhicules thermiques mais de manière drastique et très encadrée.

Un véhicule thermique roulant exclusivement au carburant synthétique

Pour rappel, l’Allemagne souhaite l’intégration du carburant synthétique dans la législation interdisant la fin du véhicule thermique en 2035. Dans ses discussions avec l’Allemagne la commission européenne autoriserait l’emploi du e carburant de manière exclusive. En effet, seuls les véhicules thermiques ne pouvant rouler avec du e carburent seraient autorisés à rouler après 2035. L’utilisation du carburant fossile serait interdite de fait.

Restera à savoir comment il est possible techniquement d’empêcher un véhicule thermique de rouler à l’essence. Et de reconnaître que le carburant synthétique. Sauf à mettre en place des contrôles de police à la sortie de chaque station-service.

e-carburant : une absurdité économique et énergétique

Pour rappel, au début mars 2023, la fin de la commercialisation des voitures thermiques en Europe prévue en 2035 a subi un étrange coup d’arrêt. Les pays de l’Union européenne semblaient, en effet, unanimes sur le sujet jusqu’au déraillement provoqué par l’Allemagne et quelques autres pays dont l’Italie ou encore la Pologne. L'Allemagne prônant l'introduction du carburant synthétique dans cette prochaine réglementation.

Le carburant synthétique ou e-carburant est une vieille histoire, sorte d'utopie que l'on cherche à développer en vain depuis la crise pétrolière de 1974. Bilan : il a toujours été un échec cuisant tant sur le plan économique qu'énergétique. Pourtant, plusieurs tentatives ont été faites pour en produire. Et on aboutit toujours au même résultat : trop cher en énergie pour le produire et une rentabilité énergétique très faible de moins de 15% quand on fait rouler une voiture thermique avec ce type de e-carburant contre 75% pour une électricité dépensée dans une batterie électrique. Autre problème et non des moindres : le carburant synthétique émet autant de NOx qu’un carburant fossile.