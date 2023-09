Financement automobile : CA Auto Bank absorbe Sofinco Auto Moto

Comme l’a rappelé Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance, lors d’un point presse à la Maison de l’Amérique latine à Paris, « Crédit Agricole Consumer Finance consomme de devenir leader du financement automobile et de la mobilité en France ». Et la banque française s'en donne les moyens depuis plusieurs en multipliant les annonces dans l'automobile, la moto et l'ensemble des mobilités vertes. Cette nouvelle structure sera placée sous la responsabilité d'Etienne Royol, actuel directeur de la mobilité chez Sofinco, directement rattaché à Giacomo Carelli, directeur général de CA Auto Bank.

Challenger le numéro un du marché auto

Pour parvenir à cette ambition, en France, la banque a décidé de rassembler, au 1er janvier 2024, sous un même chapeau ses deux filiales Sofinco Auto Moto Loisirs et CA Auto Bank. Pour ce faire la marque Sofinco s’efface au profit de CA Auto Bank France. En France, l’entité CA Auto Bank vise à challenger le premier du marché CGI Finance et lui ravir la première place à moyen terme. A noter des économies d’échelle sur les systèmes d’information, sans incidence sur l’emploi. « Ce sont des synergies de développement et de process », fait remarquer Stéphane Priami.

Objectif : 3,2 milliards d’euros de production financière en 2026

L’ensemble CA Auto Bank ambitionne d’atteindre une production de 3,2 milliards d’euros d’ici 2026. L’entité fusionnée comptera alors plus de 400 salariés et se positionne de fait comme le second acteur français (derrière BNP), ambitionnant de devenir rapidement le leader. Ce qui place la nouvelle entité à la seconde place en France derrière CGI Finance (Société Générale).

D’un côté, Sofinco Auto Moto Loisirs, qui gère aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros d’encours. De son côté, l’actuel CA Auto Bank France porte près de 1,5 milliards d’euros et qui apporte une dimension pan-européenne.

Des partenariats stratégiques avec Tesla, MG Motor et Cosmobilis

Au niveau des partenariats, on retiendra notamment en France et en Europe les marques Tesla et MG Motor ainsi que le distributeur Cosmobilis (ByMyCar). On retrouve au total 19 constructeurs partenaires et 4000 professionnels de l’automobile et de la mobilité.

L’entité CAF regroupe désormais quatre métiers : CA Auto Bank France Drivalia, Sofinco, Smart Conso lié au crédit à la consommation et Agilauto chargé de distribuer des solutions de mobilité dans les banques de proximité en France. A noter le lancement du service autopartage à Lyon début septembre.