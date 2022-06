Financement automobile : CGI Finance lance également son offre LOA longue durée

Pour accompagner la vente des véhicules électrifiés dont le prix est en moyenne de 20 à 30 % plus cher qu'un véhicule thermique, les établissements financiers s'engagent sur des offres de location avec option d'achat (LOA) avec des loyers allongés qui peuvent aller jusqu'à dix ans. Rappelons que dans un contexte d'un taux d'usure toujours aussi bas, la LOA demeure l'outil de financement le plus favorable par rapport au crédit classique.

Outre le leasing social préparé par le gouvernement et des offres comme celle récente de BNP Personal Finance, la filiale de la Société Générale, CGI Finance, propose à son tour à ses clients distributeurs une offre destinée à faciliter cette transition auprès des automobilistes.

Faciliter la transition énergétique avec une LOA longue durée

Baptisée Eco 2 LOA, cette offre de location avec option d'achat a pour objectif de donner accès aux nombreux ménages et les foyers possédant des véhicules Crit’Air 3 qui effectuent leurs changements de véhicules hors concession. Cette offre fonctionne sur le même principe qu'une prime à la conversion avec reprise du véhicule. Un mécanisme intéressant pour les distributeurs dans un contexte de stock très bas des véhicules d'occasion.

Associer la reprise du véhicule et l'offre de LOA

Le principe est simple : le client automobile fait reprendre son véhicule de Crit’Air 3 et plus par un concessionnaire partenaire CGI Finance exclusivement, qui lui proposera une LOA sur un véhicule propre (Crit’Air 0 ou 1) pour moins de 200 euros par mois. Cette offre est rendue possible grâce à la LOA (location avec option d’achat), avec une durée allongée et des conditions préférentielles.