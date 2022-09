Financement automobile : des résultats contrastés en juin 2022

Selon les données compilées chaque mois par l'Association française des sociétés de financement (ASF), le financement automobile subit les contrecoups de la crise des approvisionnements et des livraisons de véhicules.

La LOA sur les véhicules neufs se contracte

En recul de - 5,8 % en juin 2022 sous l’effet notamment des difficultés d’approvisionnement, le financement de véhicules neufs demeure cependant en légère hausse de 0,5 % au deuxième trimestre et de + 1,3 % au premier semestre. Selon le mode de financement, les évolutions sont contrastées : alors que les crédits affectés chutent de - 22 % en juin et de - 17,5 % au deuxième trimestre, les opérations de LOA se contractent légèrement de - 2,3 % en juin, mais affichent cependant une croissance de + 4,3 % au deuxième trimestre.

Automobiles d'occasion : hausse de 10,1 % au mois de juin

Le financement de VO enregistre encore une bonne performance : + 10,1 % en juin et + 17 % au deuxième trimestre. En moyenne, sur les six premiers mois de l’année, la hausse est de + 10,3 %. Dans le détail, la LOA ressort avec une progression de + 31,2 % en juin et de + 37,1 % au deuxième trimestre. Dans le même temps, les crédits affectés augmentent de 4 % en juin et de + 11,2 % à l’échelle des trois derniers mois.