Financement automobile : Hyundai Motor Group et CGI Finance forment une co-entreprise

Les grandes manoeuvres se poursuivent dans le financement automobile où l'on note une reprise en mains de la part des grandes banques françaises et européennes sur cette activité. Après Stellantis, c'est au tour de Hyundai Motor Group, qui représentent les marques Hyundai et Kia, de conclure un accord avec CGI Finance, filiale de la Société Générale, pour les réseaux des deux marques en France.

Dans un communiqué commun du 17 janvier 2021, Hyundai Capital Services, filiale de services financiers de Hyundai Motor Group, et CGI Finance, filiale du groupe Société Générale, annoncent le lancement d'une coentreprise, Hyundai Capital France (HCF). Cette entité devient de fait la captive pour les marques Kia et Hyundai. Pour info, Kia était la captive de CGI Finance depuis de nombreuses années tandis que la marque Hyundai était redevenue captive chez CGI Finance depuis juillet 2021.

HCF devient captive financière pour Kia et Hyundai

HCF accompagnera Hyundai Motor France, Kia France et leur réseau de concessionnaires - répartis sur près de 400 sites en France - dans le cadre du financement par leasing et prêt pour les véhicules neufs et les véhicules d'occasion, en plus de servir d'agent commercial pour les produits d'assurance concernés. La société bénéficiera de CGI Finance et exercera ses activités sous les marques Hyundai Finance et Kia Finance au sein de leurs réseaux respectifs et avec des équipes dédiées.

« La France est un marché stratégiquement important pour Hyundai Motor Group et nous sommes très heureux de créer une coentreprise avec le groupe Société Générale», a déclaré Kim Hyun Joo, Vice-président exécutif et Directeur Global Business Division de Hyundai Capital. « En tant que captive financière, Hyundai Capital a pour objectif de soutenir l'expansion significative de Hyundai Motor Group en France avec des produits et services sur mesure. »

« Nous sommes très fiers de ce nouveau chapitre qui s'ouvre avec Hyundai Motor Group, signe de reconnaissance d'un partenariat à long terme. Cela permettra à CGI Finance de poursuivre son développement et de soutenir Hyundai Motor France, Kia France et leur réseau de concessionnaires tout en offrant aux consommateurs des services en faveur d'une mobilité plus durable », a déclaré Ludovic Van De Voorde, directeur général de CGI Finance.

L'établissement sera co-dirigé par Thierry Rougeot CGI Finance nommé président de Hyundai Capital France et Woo Jong Joo Hyundai Capital Services devient également directeur général de la nouvelle entité.

Pour rappel, la France est l'un des marchés les plus importants pour Hyundai Motor Group. Le Groupe a opté pour la stratégie de création d'une société captive de financement pour accompagner les ventes de véhicules sur le marché européen en fournissant des services financiers sur mesure aux clients et aux concessionnaires.

HCF est la 10e entité financière à l'étranger de Hyundai Capital et la 17e en tenant compte des entités et succursales de conseil. En Europe, il s'agit de la cinquième entité après celles de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Russie et de l'Italie. Avec la création de Hyundai Capital Bank Europe en Allemagne en 2016, Hyundai Capital s'est engagée à s’implanter dans d'autres pays européens. Avant la France, la société a ouvert une filiale financière en Italie en 2021.