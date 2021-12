Financement automobile : le véhicule d'occasion s'envole, le VN plonge

D'après le baromètre mensuel réalisé par l'ASF portant sur le mois d'octobre 2021, les financements d’automobiles neuves sont en forte baisse : - 18,1 % en octobre et - 10,8 % en moyenne sur les trois derniers mois. L’ampleur de la chute diffère cependant selon le mode de financement : les crédits affectés s’effondrent de - 36 % en octobre et de - 29,1 % en moyenne sur les trois derniers mois. Les opérations de LOA décrochent, elles, de - 13 % en octobre et de - 5% sur les trois derniers mois. + 10,9 % pour le VO en octobre

En revanche, les financements d’automobiles d’occasion enregistrent une belle performance : + 10,9 % en octobre et + 10,8 % en moyenne sur les trois derniers mois. Cette progression d’ensemble est marquée par le dynamisme des opérations de LOA : + 102,8 % en octobre et + 89,6 % sur les trois derniers mois. Enfin, les crédits affectés ont baissé de - 3,5 % en octobre et de - 1,5 % en moyenne sur les trois derniers mois.