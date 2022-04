Financement automobile : Suzuki propose la solution Flex sans engagement (EXCLU)

A l'occasion du Salon automobile de Lyon, la marque Suzuki lance officiellement une nouvelle solution de financement baptisée Flex qui permet avec un engagement minimum de six mois de louer l'un des modèles de la gamme.

Proposée en test dans son réseau depuis le 14 janvier 2022, Suzuki France officialise à l'occasion du Salon automobile de Lyon une nouvelle formule de financement locatif baptisé : Solution Flex.

Une location sans engagement à mi-chemin entre l'abonnement et la Location avec Option d'Achat

Le produit financier Solution Flex, développé en partenariat avec Cetelem, est une solution financière sans engagement qui se situe à mi-chemin entre la Location avec Option d'Achat (LOA) et l'abonnement de type Netflix. Dans un contexte où les clients sont à la recherche d'un maximum de flexibilité, cette solution permet au client de se désengager à partir du 7ème mois. Sachant qu'à la signature aucun apport n'est demandé tandis que l'acheteur n'aura pas non plus des pénalités de résiliation.

Un financement majoré de 15 à 20 euros par mois

Avec cette solution hybride entre la LOA et l'abonnement, le prix de la liberté est de 15 à 20 euros par mois de majoration par rapport à une formule packagée classique. Ce nouvel outil de conquête est en phase de test dans l'ensemble du réseau Suzuki en France. "L'accueil des vendeurs est plutôt bon", explique Stéphane Magnin directeur de la marque en France.

A titre d'exemple, l'abonnement d'une Solution Flex coûte 115 euros pour un modèle Ignis et 139 euros pour une Swift.