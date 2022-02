Financement automobile : un bilan 2021 en phase avec la baisse des ventes de véhicules neufs

Sur un marché automobile en déclin, les immatriculations de voitures particulières neuves ayant chuté de ‐25% par rapport à 2019 à 1,66 million d’unités, les financements d’automobiles neuves ont diminué de ‐5,3% en 2021 pour un montant total de 9 milliards d’euros.

La location avec option d'achat pèse 82% des financements

L''Association Française des Sociétés Financières (ASF) note toutefois une évolution contrastée de ces financements avec d’une part, une hausse timide des opérations de Location avec Option d'Achat (LOA) (+1,2% à 7,3 milliards d’euros) et d’autre part, l’effondrement des crédits affectés (‐26,2% à 1,6 milliards d’euros). A noter encore que la part de la LOA dans l’activité automobile continue de se renforcer. Elle représente 82% des financements des voitures particulières neuves.

Au cours de l’année 2021, rythmée par la crise sanitaire et celle des semi-conducteurs, seul le premier trimestre ressort en hausse (+2,9%). En effet, les financements régressent au printemps (‐5,5%), puis la baisse s’accentue au second semestre (‐5,9% durant l’été et ‐11,9% au quatrième trimestre). Sur le seul mois de décembre, l’activité s’est contractée de ‐9,3% par rapport au même mois de 2019.

Le véhicule d'occasion sauve le financement automobile

Contrairement aux automobiles neuves, le marché des voitures particulières d’occasion est bien orienté : les immatriculations sont en hausse de +3,9% par rapport à 2019 à 6 millions d’unités. Dans ce contexte, avec 5,3 milliards d’euros en 2021, les financements d’automobiles d’occasion augmentent de +9,4% par rapport à 2019.

La LOA sur les véhicules d'occasion : 22%

Cette belle performance s’explique principalement par la hausse fulgurante des opérations de Location avec Option d'Achat (+79,8% à 1,2 milliard d’euros), tandis que les crédits affectés sont en léger recul (‐1,7% à 4,1 milliards d’euros). Désormais, 22% des voitures particulières d’occasion sont financées par LOA, alors qu’en 2020 la part de la LOA atteignait seulement 14%.

Au cours de l’année, les financements (crédits affectés et LOA confondus) se sont particulièrement développés au quatrième trimestre avec un bond des opérations de +21,7% par rapport à l’automne 2019 (+18,9% en décembre). Cette forte croissance intervient après +7,8% au troisième trimestre, +1,6% au printemps et +6,7% en début d’année.