Financo devient le partenaire financier exclusif d’Aixam

A l’occasion du Mondial de l’automobile 2022, les dirigeants d’Aixam et de Sofinco Auto ont signé un accord pour créer la captive Aixam Finance. Le contrat court sur une durée de cinq ans et un objectif de 3 000 clients par an est mis en avant, dès 2023.

Soutenir une très forte croissance sur un marché porteur

Aixam est en forte croissance depuis plusieurs années, étant passée de 4 513 ventes en 2015 à 8 404 en 2021. Dans le même temps, le marché français progressait de 10 996 à 22 657 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, elle rend une carte 6 679 immatriculations de VSP (voitures sans permis) neuves. Le marché français se situe à 16 082 unités, dominé par Aixam, devant Citroën, nouveau venu avec AMI, et Ligier.

« Pour accompagner cette croissance et répondre au mieux à notre clientèle qui peut accéder à la conduite de nos véhicules dès 14 ans, nous venons d’investir 10 millions d’euros dans la construction d’un nouveau site de production à Andancette, en Auvergne-Rhône-Alpes, projet soutenu par le plan France Relance. Cette nouvelle usine sera opérationnelle dès janvier 2023 et nous permettra d’augmenter notre capacité de production de plus de 60 %. Grâce au partenariat avec Sofinco et la création de la marque Aixam Finance, nous pourrons répondre aux demandes de nos clients qui recherchent des solutions de financement simples et performantes, partout en France », explique Philippe Colançon, directeur général d’Aixam-Mega.

Faire baisser les loyers avec de nouveaux produits de financement locatifs

« Avec l’essor du locatif en France et des véhicules électriques chez Aixam, nous devions renforcer notre partenariat et offrir des solutions et services qui permettent de s’adresser à une nouvelle clientèle et de simplifier le financement des véhicules, notamment auprès des jeunes publics qui représentent aujourd’hui 25 % des ventes de voiture sans permis », déclare Etienne Royol, directeur de la mobilité chez Sofinco, qui accompagne les grandes ambitions de Crédit Agricole Consumer Finance dans l'automobile. L’organisme financier va donc étoffer son offre avec une LOA-ballon et un crédit-bail ballon, qui doivent notamment permettre de faire baisser les mensualités.