Firestone renouvelle sa gamme de pneus route

Les derniers pneumatiques FS424, FD624 et FT524 de Firestone constituent la nouvelle gamme de pneus poids lourds destinés à la route et développée pour les essieux directeur, moteur et remorque. Cette nouvelle offre se caractérise par des produits de dernière génération qui affiche un rendement kilométrique jusqu’à 20 % supérieur à celui de ses prédécesseurs (les FS422Plus, FD622Plus et FT522Plus) permettant d’abaisser de 10 % le coût d’exploitation par kilomètre. Cette génération de pneus offre, en outre, une efficacité énergétique améliorée et une résistance au roulement jusqu’à 15 % inférieure à celle de ses mêmes prédécesseurs. Et grâce aux solutions de rechapage que propose Bridgestone, les acheteurs de flottes de poids lourds et de pneus peuvent aisément allonger la durée de vie de leurs produits et ainsi réduire leur coût total de possession.

Si ces pneumatiques affichent des belles performances en termes de longévité et de consommation de carburant réduite, c’est grâce à la technologie Enliten de la marque. Présente pour la première fois en Europe sur une gamme régionale de pneus, cette plateforme technologique de Bridgestone est la démarche novatrice sur laquelle la marque s’appuie pour développer ses produits. Cet ensemble de technologies de pointe garantit aux conducteurs un maximum de sécurité et des belles performances, tout en conférant à leurs pneus une durabilité renforcée.

Porteuse du marquage 3PMSF qui donne aux conducteurs l’assurance de rouler en toute sécurité tout au long de l’année, la nouvelle gamme sera déclinée dans 6 dimensions de plus que la précédente afin de proposer aux clients un choix encore plus large. Les premières dimensions seront en vente dès le mois de septembre 2023, tandis que le reste sera commercialisé dans le courant de l’année 2024. La nouvelle gamme est destinée à remplacer la ligne Firestone Plus actuellement sur le marché.