First Brands Group s’empare de la division rechange de Marelli

Selon le quotidien économique italien Milano Finanza, le groupe américain First Brands, qui regroupe déjà plusieurs grandes marques reconnues de pièces et équipements automobiles, s’est porté acquéreur de Magneti Marelli Parts & Service, la division Aftermarket de Marelli Holding.

Propriétaire de plusieurs marques historiques de pièces automobiles telles que les bougies Autolite, les balais d’essuie-glace Anco et Trico, les filtres Fram et Luber-Finer, en passant par les freins Centric Parts et Raybestos ou les pompes Carter pour ne citer qu'elles, l’Américain First Brands n’a jamais dissimulé sa volonté d’agrandir son portefeuille avec une marque aussi réputée sur son marché que Magneti Marelli.

Même s’il est impossible à cette heure de divulguer les détails de cette transaction dont la clôture est prévue pour le printemps prochain, c’est Stefano Sancassani, l'actuel P-DG de LATAM et Global Aftermarket de Magneti Marelli Italie qui accompagnera l'entreprise dans cette phase de transition.

Période qui ne conduira en aucun cas à des bouleversements dans le travail quotidien : l'entreprise reste opérationnelle avec les mêmes méthodes et les mêmes personnes de référence.