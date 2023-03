First, le centre d’Alliance Automotive Group qui promet de faire passer la logistique pièces dans une autre dimension

Alliance Automotive Group vient de publier un film promotionnel de sa future plateforme logistique First. Les images de gigantisme, de modernisation et de vélocité y sont véhiculées.

C’est en reprenant les codes du cinéma américain qu’Alliance Automotive Group France vient de publier sur les réseaux sociaux un nouveau film promotionnel sur sa future plateforme logistique First. Un spot qui parallèlement donne de la visibilité à sa marque de pièces détachées Napa que le groupement de distribution cherche à fortement développer en Europe.

Dans le cadre d’une course, qui se déroule à l’intérieur même du bâtiment, entre une voiture de compétition aux couleurs Napa et d’un robot logistique Exotec, le film de 2 minutes laisse découvrir un vaste centre logistique ultramoderne et robotisé à l’extrême. L’entrepôt apparait comme gigantesque avec une multitude de quais de chargement/déchargement. A noter que le gagnant de la course reste le robot véhiculant ainsi l’image d’un centre plus rapide dans son exécution qu’une voiture de course au moteur bien gonflé.

Annoncée l’été dernier, la nouvelle plateforme de stockage de pièces détachées d’Alliance Automotive Group est implantée à Saint-Fargeau-Ponthierry (77) et devrait couvrir une surface de 50 000 m2. Elle devrait être opérationnelle dans les prochains mois, le groupement ayant annoncé son lancement le premier semestre 2023.