First Stop & Côté Route et FFED, nouveaux partenaires de la dépollution

Les enseignes First Stop & Côté Route, spécialistes du pneumatique et de l’entretien automobile d'un côté et Flex Fuel Energy Development, acteur majeur du décalaminage à l’hydrogène et de l’adaptation des mécaniques au Superéthanol-E85, de l’autre, annoncent leurs partenariats pour élargir le périmètre des activités de FFED.

Depuis maintenant plus d’un an, First Stop & Côté Route se sont préparés au déploiement des prestations proposées par FFED dans leur réseau. Les enseignes ont tout d’abord mené un projet initial au niveau national avec 14 points de vente. Fortes du succès de ces points pilote, elles ont lancé le déploiement massif dans 70 autres succursales et 23 franchisés répartis sur le territoire, portant leur réseau à plus de 100 centres partenaires de FFED. L’objectif étant à termes un déploiement dans l’ensemble du réseau national.

Giovanni Lo Bianco, directeur général de First Stop & Côté Route, souligne l’importance de ce partenariat : « Cette collaboration vient renforcer notre ambition dans le déploiement d’une offre élargie de services à nos clients et l’optimisation des mobilités. Notre priorité demeure la satisfaction de nos clients. L’installation d’un boîtier FlexFuel et donc la possibilité de pouvoir rouler au Superéthanol-E85 est une solution favorable au pouvoir d’achat et plus respectueuse de l’environnement, deux thèmes qui nous sont chers. ».

Rappelons que le décalaminage à l’hydrogène est une technologie écologique de dépollution des moteurs par injection d’hydrogène, sans additif chimique. Il réduit la consommation de carburant jusqu’à 15%, prolonge la durée de vie des pièces mécaniques, tout en rendant le véhicule moins polluant de 40% en moyenne. D’autre part, moins taxé car plus écologique, le Superéthanol-E85 est le carburant le moins cher du marché. Son utilisation réduit en moyenne de 50 % les émissions de CO2 et de 90 % les émissions de particules fines par rapport à l’essence fossile.

Jérôme Loubert, directeur développement Europe de FFED conclut : « FlexFuel Energy Development est heureuse d’avoir pu compter sur la confiance des réseaux First Stop et Côté Route. Ce pilote et cet accompagnement sur-mesure ont permis de poser les bases solides d’un déploiement massif au niveau national et du succès à venir. ».