First Stop et Côté Route partagent leurs ambitions à horizon 2025

La 17e convention First Stop et Côté Route s'est déroulée du 25 au 27 mars à Évian. Les réseaux ont ainsi eu l'occasion de présenter la feuille de route des trois prochaines années aux adhérents présents.

Lors de la convention First Stop et Côté Route, le directeur général Giovanni Lo Bianco est revenu sur les valeurs des réseaux, notamment l'importance du service à la clientèle. Le réseau a également dévoilé ses ambitions à trois ans : être un acteur majeur du commerce en ligne et devenir fournisseur de solutions de mobilité mixte. Concernant le véhicule léger, le réseau entend développer ses services autour du véhicule utilitaire, des pneumatiques quatre saisons et des pneumatiques haute performance. Côté véhicule industriel, le réseau a l'objectif de déployer des moyens pour accompagner ses adhérents à se développer sur le VI avec un programme de formation. Parallèlement, le réseau souhaite poursuivre son essor sur le marché des professionnels à travers la reconnaissance de son expertise et de son offre grands comptes. Enfin, First Stop, qui compte 280 points de vente en France, a l'ambition d'atteindre les 400 magasins.

Par ailleurs, First Stop - Côté Route a profité de cette convention pour détailler les nouveautés en termes de services et d'offre produits. Parmi les priorités, les réseaux souhaitent accroître la visibilité des enseignes, via une prise de parole sur une grande radio nationale. Laurent Champetier, directeur réseau adhérents, a également rappelé les moyens existants pour permettre aux adhérents de développer leur activité et les accompagner dans la génération de trafic. De plus, le plan d'action se poursuit concernant la gestion de la relation client par le marketing prédictif.

Lancement de la plateforme d'e-commerce

Avec des clients de plus en plus digitalisés, First Stop s'engage davantage dans le numérique avec l'ambition de conquérir de nouveaux clients. L'idée est un plan de communication pour moitié digitalisé et une visibilité web accrue.

Le réseau First Stop a également profité de cette convention pour annoncer le lancement de sa plateforme de commerce en ligne Firststop.fr. Cette dernière permet aux clients d'acheter des pneus en ligne et de prendre rendez-vous pour les faire monter dans un point de vente du réseau. Il s'agit de la première étape de la stratégie du réseau vers une « expérience client transparente ». Cette stratégie est développée autour de trois axes :