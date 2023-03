First Stop et Côté Route présentent la stratégie 2023 à leurs adhérents

À l'occasion de la 18e convention First Stop et Côté Route, le réseau a dressé le bilan de l'année 2022 et présenté la feuille de route pour 2023.

La convention First Stop et Côté Route s’est déroulée du 27 au 29 janvier derniers à Biarritz (Pays basque) en présence de 285 personnes. Le thème de cette édition « Tous dans la mêlée, la force du réseau » a permis de mettre en évidence des valeurs communes avec le rugby, sport mis à l’honneur pendant ces trois jours. Le directeur général du réseau, Giovanni Lo Bianco, a même revêtu la tenue du club de Biarritz Rugby Olympique Pays Basque. Le bilan de l’année 2022, les impacts conjoncturels sur l'activité économique et l'industrie du pneumatique, mais aussi les annonces stratégiques ont ponctué la plénière. Christophe de Valroger, président et directeur général Retail EMIA, a, lui, partagé les ambitions du groupe concernant les activités retail qui consistent notamment à faire de First Stop et Côté Route des réseaux de réparation « fiables, innovants et rentables ». L’accent est ainsi mis sur :

La santé et la sécurité des employés et des clients qui doivent être une préoccupation permanente.

L’amélioration de la visibilité et la communication de la marque.

Une stratégie digitale ambitieuse permettant à First Stop de devenir un leader du e-commerce.

Le développement de l’activité auprès des flottes à travers l'Europe.

La conception et la mise en place de nouvelles solutions pour les clients du réseau.

Le déploiement de nouvelles solutions pour les véhicules électriques.

L’adoption de pratiques plus respectueuses de l’environnement dans les magasins.

Le marché automobile et de la mobilité doit faire face à de multiples mutations, le réseau doit donc se transformer. Nicolas Fichot, directeur du développement réseau, a présenté la vision à 5 ans dont les axes prioritaires s’articulent autour du développement de la force commerciale sur le terrain. La tête de réseau entend offrir des conditions d’achat différenciantes à ses adhérents. L'objectif est également de renforcer la couverture nationale avec l'ambition d'atteindre les 500 points de vente, dont la moitié avec une activité mixte (véhicules légers et industriels), et 450 ateliers mobiles. En parallèle, Rodolphe Hamelin et Nadia Boudraa, respectivement directeur commercial et responsable des achats, ont présenté la politique commerciale dans chacune des activités et l’évolution de la plateforme d’achat pour 2023. Silvia Arriordaz-Castell, responsable marketing et communication, a, de son côté, exposé le plan d’activation promotionnelle qui sera soutenu par un dispositif complet (digital, radio). Pour cette nouvelle année, la stratégie marketing met l’accent sur le digital. L'objectif est d’accroître la présence du réseau sur Internet. Le réseau poursuit également l’activation des différents leviers digitaux pour proposer une expérience phygitale avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur le site internet comme l’extension du devis en ligne à tous les magasins, la prise de rendez-vous directement sur le site internet, et l’ouverture du site aux professionnels avec un accès spécifique leur permettant de connaître les services dont ils peuvent bénéficier. Il convient d'ajouter que les adhérents ont désormais la possibilité d'utiliser un nouvel intranet. Enfin, le réseau met à leur disposition un catalogue de formations.