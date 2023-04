First Stop poursuit sa croissance

L’enseigne spécialiste du pneumatique et de l’entretien automobile poursuit son développement avec l’arrivée de 21 nouveaux points de vente dans l’Hexagone, portant à 320 le nombre d’adhérents au réseau First Stop.

Avec l’objectif de développer son maillage dans l’Hexagone mais aussi dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer, le réseau First Stop a accueilli treize nouveaux points de vente au second semestre 2022 et huit au premier trimestre 2023.

En 2022, les nouveaux adhérents sont :

Lyl First Stop Bourg-les-valence à Bourg-les-Valence (25), le 29 juillet.

Passion Auto Minutes à Aups (83), le 2 août.

Gom Car à Le vaudreuil (27), le 7 septembre.

SPS à Coutras (33), le 9 septembre

Carrosserie PMF Auto à Saint-Maur-des-fossés (94), le 19 septembre.

Olivier Mécanique Carrosserie à Saint-Just-Saint-Rambert (42), le 20 septembre.

AP Pneu 43 à Monistrol-sur-Loire (43), le 20 septembre.

Centre Pneus Kolton à Vourles (69), le 3 octobre.

Garage du Hairy à Huttenheim (67), le 6 octobre.

Centre auto AMS La Francheville à La Francheville (08), le 28 octobre.

First Stop Saint-Cheron à Saint-Cheron (91), le 3 novembre.

Garage A. Lugand à Saint-Laurent-en-Grandvaux (39), le 12 décembre.

Garage automobile Fosséen Istres à Istres (13), le 6 décembre.

Et en 2023 :

Express Pneus LTD à Marseille (13), le 10 janvier.

Cartech à Chalons-en-Champagne (51), le 12 janvier.

Crau Truck Services à Saint-Martin-de-Crau (13), le 23 janvier.

PR Auto Clermont à Clermont-l’Hérault (34), le 31 janvier.

Garage SMEDI à Cursau (33), le 6 mars.

SDR Pneus 91 à Ris-Orangis (91), le 7 mars.

IM Motor à Saint-Raphaël (83), le 9 mars.

FAP Automobiles à Greasque (13), le 16 mars.

Rappelons que pour développer son maillage et accompagner les nouveaux adhérents, l’enseigne dédie en permanence une équipe pour guider les nouveaux entrants dans leur parcours de découverte en validant avec eux toutes les phases d’intégration : outils, communication, animations… « Nous sommes particulièrement fiers que tant d’adhérents nous fassent confiance en rejoignant notre réseau. Avec ces nouveaux points de vente, nous continuons à intensifier notre maillage sur le territoire français afin d’offrir à notre clientèle, un service de proximité optimal », souligne Nicolas Fichot, directeur du développement.