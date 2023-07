First Stop propose les e-révisions

Partant du constat que les véhicules électriques affichent des différences techniques majeures, par rapport à leurs homologues thermiques, qui doivent être prise en compte dans le cadre d’une révision, l’enseigne First Stop, propose désormais dans quelques centres sélectionnés les e-Contrôles.

Réalisés par des techniciens du réseau spécialement formés, ces révisions obéissent aux préconisations des constructeurs permettant, tout comme sur les modèles thermiques depuis de nombreuses années, de conserver la garantie constructeur.

L’offre de First Stop est construite pour les véhicules 100% électriques autour de 3 formules :

-La e-Contrôle Essentiel et ses 7 points de contrôle exclusivement dédiés au circuit haute tension avec le contrôle de l’état de santé de la batterie haute tension et les contrôles visuels (pack batterie haute tension, câbles haute tension, câbles de charge, prise de recharge).

-La e-Contrôle Sécurité et ses 16 points de contrôle liés aux trains roulants, à l’éclairage et signalisation, au système de freinage, au diagnostic électronique (recherche d’éventuels codes défauts) exclusivement dédiés) mise à niveau des différents liquides ….

-La e-Contrôle Sérénité qui allie les deux premières formules assurant un bilan complet du véhicule.

En ce qui concerne les véhicules hybrides, l’offre diffère un peu avec la conservation à l’identique de la partie contrôle des éléments électriques (e-Contrôle Essentiel) auquel vient se rajouter une révision plus classique à 25 points de contrôle telle qu’elle se pratique habituellement sur les véhicules thermiques. Une offre particulière imposée par la particularité d’un véhicule hybride et des 2 motorisations qu’il embarque.

Spécialiste reconnu du pneumatique, l’enseigne rappelle qu’elle propose également son savoir faire dans ce domaine aux propriétaires de véhicules électriques avec des offres spécifiques et correspondantes à ce parc de véhicules aux attentes différentes.