Fiscalité automobile : la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (ex-TVS) va (encore) évoluer... et pas qu'un peu !

Le projet de loi de Finances pour 2024 a été publié cette semaine par le ministère de l'Économie. Après avoir découvert les nouveaux barèmes du malus automobile CO2 et du malus au poids, on a cherché à décortiquer l'évolution de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (ex-TVS) dont les barèmes sont prévus jusqu'en 2027. Accrochez-vous bien !

Chaque année, le projet de loi de Finances présenté à l'automne révise une grande partie de la fiscalité automobile. Si en 2023, les changements n'ont pas été nombreux, il ne s'agissait que d'une exception, puisque pour 2024, on assiste de nouveau à un vrai chamboulement. Révision du bonus écologique et mise en place d'un "score environnemental automobile", renforcement des malus sur le CO2 et sur le poids des véhicules, mais aussi révision de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (ex-TVS) sont au programme. Sur ce dernier point d'ailleurs, les choses sont loin d'être des plus simples !

De nouveaux barèmes pour un durcissement jusqu'en 2027

En effet, le projet de loi de Finances pour 2024 prévoit une révision de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme sur quatre ans. De quoi ravir les entreprises en demande de stabilité fiscale pour établir leur stratégie de flotte automobile. Cependant, la façon de construire les barèmes a été modifiée. Si en 2022, l'État avait défini une grille calquée sur celle du malus écologique, il n'en est plus rien ! Désormais, cela se présenterait comme suit :

BARÈME WLTP 2024 Fraction des émissions de CO2 (g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 14 0 De 15 à 55 1 De 56 à 63 2 De 64 à 95 3 De 96 à 115 4 De 116 à 135 10 De 136 à 155 50 De 156 et 175 60 À partir de 176 65

BARÈME WLTP 2025 Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 9 0 De 10 à 50 1 De 51 à 58 2 De 59 à 90 3 De 91 à 110 4 De 111 à 130 10 De 131 à 150 50 De 151 et 170 60 À partir de 171 65

BARÈME WLTP 2026 Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 4 0 De 5 à 45 1 De 46 à 53 2 De 54 à 85 3 De 86 à 105 4 De 106 à 125 10 De 126 à 145 50 De 146 et 165 60 À partir de 166 65

BARÈME WLTP 2027 Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 40 1 De 41 à 48 2 De 49 à 80 3 De 81 à 100 4 De 101 à 120 10 De 121 à 140 50 De 141 et 160 60 À partir de 161 65

Quelle méthode de calcul ?

À la lecture de ces tableaux, une question nous est immédiatement venue : quelle méthode de calcul le Gouvernement a-t-il bien pu inventer ? Notons que le texte précise : "est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé, puis les résultats sont additionnés". Nous n'avons donc pas voulu nous lancer dans n'importe quelle hypothèse et nous avons posé la question aux principaux concernés. Ainsi, le ministère de l'Économie nous répond ce matin qu'il s'agit "d'appliquer le barème en appliquant le tarif de chaque tranche à chaque gramme d’émission compris dans la tranche". Soit "un montant de 283 € pour une voiture à 120 g d’émission de CO2/km".

Pour arriver à ce résultat, le calcul appliqué pour 2024 est le suivant :

Tranche 1 (14x0) + Tranche 2 ((55-14) x1) + Tranche 3 ((63-55) x2) + Tranche 4 ((95-63) x3) + Tranche 5 ((115-95) x4) + Tranche 6 ((120-115) x10) = 283 €

Notons que nous avons fait vérifier ce calcul par nos experts en gestion de flotte et par un expert comptable. À partir de cette méthode, il appartient maintenant à chacun d'établir les grilles pour les quatre prochaines années... avec un bon mal de tête à la clé !

Les PHEV assujettis à la « TVS »

Jusqu'à présent, les véhicules hybrides rechargeables ou assimilés émettant moins de 20 g/km de CO2 étaient épargnés. Cependant, ils seront désormais progressivement concernés. Les véhicules utilisant du superéthanol E85 bénéficieront d'un abattement, conformément à ce qui est prévu pour le malus CO2 à l'immatriculation.

Parallèlement, la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules sera supprimée, car elle est considérée comme "à faible rendement" selon Bercy. Trois tarifs, cohérents avec les catégories Crit'Air, sont retenus : un tarif nul pour la catégorie E (véhicules électriques ou à hydrogène), un tarif de 100 € pour la catégorie 1 (véhicules essence EURO 5 et 6), et un tarif de 500 € pour les autres véhicules.

CATÉGORIE D’ÉMISSIONS DE POLLUANTS TARIF ANNUEL (€) E 0 1 100 Véhicules les plus polluants 500

Notons que le projet de loi de Finances pour 2024 vient juste d'être publié sur les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il doit encore faire l'objet d'un vote parlementaire avant d'être définitivement adopté d'ici à la fin de l'année.