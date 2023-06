Fiscalité du transport routier : les organisations professionnelles expriment leurs interrogations

Les déclarations du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, dans la presse et à la télévision, suggérant que la FNTR, l'OTRE et l'Union TLF auraient acté ou accepté une augmentation de la fiscalité des carburants, sont vivement contestées par ces organisations professionnelles du secteur du transport routier.

Dans les colonnes du quotidien Les Echos du 19 juin, ainsi que lors de son apparition dans l'émission matinale « Les 4 Vérités » sur France Télévision le 20 juin, Bruno Le Maire, sous couvert de financement de la transition écologique, a affirmé sa volonté de revenir sur la fiscalité des carburants pour plusieurs secteurs d’activité, dont le transport routier. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a déclaré que de telles mesures avaient été actées lors de rencontres « avec les fédérations du secteur des transports routiers » qui « sont prêtes à s'engager dans cette démarche en vue du prochain projet de loi de finances ».

La FNTR, l'OTRE et l'Union TLF expriment leur étonnement face aux décisions en cours de préparation pour le prochain projet de loi de finances de 2024. Malgré six années de contraintes de plus en plus strictes, telles que les zones à faibles émissions et l'interdiction de la commercialisation des véhicules diesel, les organisations sont préoccupées par les récentes déclarations gouvernementales. En effet, celles-ci semblent indiquer non seulement une réduction de l'ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) – désormais une fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, à l'exception des gaz naturels et des charbons – mais également un renforcement généralisé de la fiscalité, tant au niveau local que national, pesant sur le secteur du transport routier.

Conserver la compétitivité du pavillon français

Après avoir traversé des épreuves majeures, la filière du transport routier se trouve à un moment critique où des aides financières sont attendues pour faciliter la transition des flottes. Cependant, il est surprenant d'envisager simultanément une politique fiscale qui, d'une part, encourage la transition du secteur tout en introduisant progressivement une fiscalité punitive ciblant les « tarifs réduits d'accises sur les transports routiers ». Une telle mesure pourrait non seulement compromettre la compétitivité des entreprises françaises, mais aussi accentuer les distorsions de concurrence avec les entreprises étrangères opérant sur le réseau routier français sans supporter les mêmes charges fiscales.

Pour ne pas affaiblir encore plus le secteur du transport routier, la FNTR, l’OTRE et l’Union TLF lancent un appel solennel pour demander une rencontre avec le ministre ou ses équipes dans les meilleurs délais. Ils souhaitent ainsi discuter des perspectives d'évolution de la fiscalité qui s'applique à leur secteur.