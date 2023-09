Fisker installe son premier Center+ en France dans les Yvelines

Le constructeur Fisker s’implante officiellement en France avec l’ouverture de son premier Center+ en région parisienne. L’établissement est encore en cours de finition à Buc, dans le département des Yvelines. Située dans la zone d’activités de cette commune voisine de Versailles, la marque occupe les locaux d’un ancien site Audi. Le logo et le nom figurent déjà sur la façade du bâtiment. Le showroom accueille actuellement deux exemplaires du modèle Ocean mais les lieux ne se limitent pas à l’exposition et à la vente de véhicules. En effet, ce Center+ doit devenir une base avancée pour la marque américaine, qui déploie actuellement ses premiers établissements en Europe. Henrik Fisker, fondateur de la marque, vient notamment d’inaugurer le Center+ norvégien d’Oslo, alors que ceux de Stockholm et Francfort devraient ouvrir leurs portes d’ici peu. Sur le Vieux Continent, la firme est déjà installée à Vienne (Autriche), Copenhague (Danemark) et Munich (Allemagne). Au total, une dizaine de Center+ devraient voir le jour en Europe. Aux Etats-Unis, Fisker dispose d’un Fisker Lounge à Los Angeles, dans le quartier branché de The Grove. Ce lieu constitue davantage une vitrine pour la marque qu’un vrai point de vente et de services. Au contraire, les Center+ abritent tous les services indispensables aux clients et prospects.

30 personnes à terme sur le site de Buc

Le concept du Fisker Center+ déployé à Buc rassemble toutes les activités de la marque. Le showroom abrite pour le moment deux exemplaires du premier modèle Ocean. Les clients potentiels peuvent donc découvrir de leurs propres yeux ce SUV électrique commercialisé sur internet. Cette présence physique permet également de prendre en mains le véhicule et de passer commande de manière plus traditionnelle. Pour assurer le suivi des voitures, l’établissement possède aussi un atelier. Cependant, un technicien itinérant est déjà sur place pour assurer les interventions directement auprès des propriétaires. Actuellement, cinq personnes travaillent sur ce nouveau site mais l’équipe devrait s’élever à une trentaine de collaborateurs à terme. Une croissance qui accompagnera le déploiement d’une gamme plus large, avec l’arrivée du petit SUV Pear à partir de juillet 2025. Les réservations sont ouvertes pour ce modèle sur le site internet de la marque. Fisker annonce un tarif de départ de 29 900 dollars pour ce futur crossover, qui sera assemblé aux Etats-Unis. De son côté, l’Ocean s’affiche à partir de 41 900 euros dans sa version Sport et atteint 69 950 euros en finition Extreme et en série spéciale de lancement One.