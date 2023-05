Fisker retient Allianz pour l’assistance de ses premières voitures

Fisker, qui se positionne comme nouvel entrant dans le périmètre des véhicules électriques, a sélectionné Allianz Partners pour proposer une solution d’assistance dépannage premium à ses premiers clients européens. « Allianz Partners offre aux clients Fisker un accès 24 h/24, 7 j/7 à une gamme complète de services, de l'assistance dépannage et crevaison, à la gestion de moyens de transport alternatifs », détaille un porte-parole du groupe.

« Fisker s'engage à fournir à ses acheteurs des produits de haute qualité et des services de pointe. Allianz Partners est un excellent partenaire pour nous, qui reflète notre engagement à offrir chaque jour confiance et confort à nos conducteurs », explique Henrik Fisker, président-directeur général et président du conseil d'administration du constructeur, qui avait présenté une nouvelle version du SUV Ocean au Mondial de l'Automobile de Paris en 2022.

Fisker propose un pack d’assistance six ans ou 100 000 km

L’accord est paneuropéen et quinze marchés sont concernés, à terme, en commençant par les marchés de lancement de Fisker, à savoir l’Autriche, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni.

Contractuellement, le pack d'assistance est disponible pour les clients Fisker pendant une durée maximale de six ans ou 100 000 km (60 000 miles britanniques), selon la première échéance. Il couvre plus de vingt pays européens en dehors du pays d'origine du conducteur pour plus de sérénité lors de ses déplacements et voyages à l'étranger.