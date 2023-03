Fisker s’associe à Deftpower pour la recharge de ses véhicules

Afin d’accompagner la commercialisation de son SUV sur le marché européen, le constructeur américain a choisi Deftpower, fournisseur de solutions logicielles de recharge pour véhicules électriques, comme partenaire de services de mobilité. Le réseau Deftpower sera donc disponible pour les propriétaires du Fisker Ocean dès la livraison du véhicule dans tous les pays européens concernés par son lancement commercial.

Grâce à l'application de recharge Fisker Flex, les conducteur peuvent localiser les bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, et payer chaque recharge à des tarifs transparents. De plus, en guise d’offre commerciale, Fisker offre à ses clients européens un an de recharge gratuite sur plus de 30 000 bornes de recharge éligibles sur le réseau Allego via cette application (pack d'abonnement « 1 an de recharge gratuite Allego »). Le constructeur précise néanmoins que pour en bénéficier, la voiture doit être enregistrée et livrée entre début 2023 et le 31 mars 2024.

Deftpower regroupe plus de 425 000 stations de recharge publiques, réparties sur 900 opérateurs différents, en un réseau de recharge complet qui a augmenté de 32 % au cours de l'année passée.