Pièces de réemploi : Five Star choisit Back2Car

À l'occasion des réunions régionales du mois d'avril, Five Star a réaffirmé sa volonté de favoriser l'emploi des Piec et ainsi annoncé son partenariat avec Back2Car. Par l'intermédiaire de son réseau de distribution, la marque d'Alliance Automotive Group livre en J+1 des pièces de carrosserie et mécaniques chez les adhérents Five Star. « Les carrossiers Five Star sont déjà convaincus, puisqu’ils sont d’ores et déjà 270 à faire appel à Back2Car. Nous sommes persuadés que cette collaboration a vocation à devenir pérenne, d’ailleurs nous prévoyons d’intégrer l’accès au site de commande de Back2Car directement depuis notre plateforme Five Star Galaxy », souligne Catherine Duyck, responsable marketing et services de Five Star. Grâce à ce partenariat, les carrossiers du réseau Five Star disposent d'une plateforme en ligne qui regroupe les 400 000 pièces proposées et garanties 2 ans par Back2Car, identifiées selon leur référence constructeur et accompagnées de photos.

En outre, les représentants de Back2Car seront présents au prochain congrès Five Star (16-18 juin) afin d'échanger avec les membres du réseau et leur présenter leurs offres.