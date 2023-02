Five Star et le Cesvi poursuivent la formation itinérante des carrossiers

Five Star et Cesvi France repartent à la rencontre des carrossiers au fil d’un tour de France afin de les former aux dernières techniques de réparation.

Fort du succès de l’Electric Five Star Tour lancé en 2021 par le réseau de carrossiers Five Star et le Cesvi pour développer l’habilitation B2VL-BCL parmi les adhérents du réseau lors de sessions de formation tenues soit chez un carrossier, soit chez un distributeur, les deux organisateurs reconduisent cette initiative en 2023.

Baptisés, cette fois, Five Star Weeks, ce sont 11 dates comprenant deux sessions de formations qui sont programmées, chacune d’elle durant deux jours qui permettront de former 200 carrossiers. Les nouvelles thématiques abordées seront les Adas, le Smart Repair, la réparation des matières plastiques ainsi que des nouveaux aciers et de l’aluminium.

« L’Electric Five Star Tour a été un véritable succès, d’ailleurs les Five Star Weeks de 2023 seront l’occasion de recycler environ la moitié des habilitations B2VL-BCL délivrées en 2021, ce qui illustre la pertinence de cette solution itinérante », explique Lionel Garcia, responsable développement réseau chez Five Star. « Cependant, nous gardons en vue que notre objectif est d’accompagner nos adhérents dans toutes les évolutions de leur activité, soutenant ainsi la culture de proximité qui anime le réseau, tout en répondant aux attentes de nos apporteurs d’affaires. Aussi, nous avons commencé à enrichir ces formations itinérantes d’autres modules lors des sessions lancées à la Réunion en fin d’année 2021. L’expérience s’est avérée concluante, la diversité des thématiques abordées permettant aux carrossiers locaux d’être au rendez-vous des derniers développements technologiques. Nous reconduisons donc cette organisation cette année. »

« Les stagiaires apprécient que le Cesvi vienne à eux et nous ne pouvons que constater, à chaque formation, les liens qui unissent la tête du réseau Five Star avec ses adhérents, mais aussi avec ses Mantes-la-Ville – le 22 février 2023 partenaires distributeurs et réparateurs », souligne Christophe Petrynka, directeur de Cesvi France. « Nous apprécions particulièrement la qualité de l’accueil qui nous est réservé, mais aussi les moments d’émulation et de convivialité auxquels donne lieu chaque session. Nous constatons également la capacité de Five Star à fédérer ses carrossiers autour de ces formations. Pour nos formateurs, c’est également l’occasion de développer leur adaptabilité à des contextes variés, mais aussi de voir de “très belles affaires”. Cela fait désormais six ans que nous sommes partenaires avec Five Star et il n’y a qu’avec ce réseau que nous avons pu créer une telle synergie. »

En organisant ces formations itinérantes, Five Star facilite le développement des compétences de ses adhérents en supprimant les contraintes de déplacement. Une démarche qui contribue également à devancer les besoins, en savoir-faire et en savoir-être, de carrossiers souvent trop pris par leur activité quotidienne pour initier des procédures de formation.