Five Star fêtera ses 30 ans lors de son congrès annuel

Le 28e congrès du réseau de carrossiers Five Star, qui se tiendra du 16 au 18 juin prochains aux Arcs (Savoie), sera également l’occasion de fêter les 30 ans de l’enseigne et de revenir sur l’épopée du groupement.

Pour ce 28e rassemblement annuel du réseau, les partenaires de Five Star seront particulièrement nombreux avec pas moins de 26 stands. Les thématiques relatives aux solutions durables, à l’image des récents accords passés par Five Star dans les domaines de la PRE ou de la réparation électronique, seront à l'ordre du jour. D’autres thématiques seront abordées, comme les problématiques liées à la formation des carrossiers ou encore à la prise en compte des Adas. Aussi, afin de familiariser les carrossiers à l’outil de gestion Global Repair, des sessions de formation seront proposées. Sans oublier un certain nombre d'annonces, comme celles relatives à l’expansion des centres Repair Zen.

Les 30 ans de Five Star seront évidemment célébrés comme il se doit. Au-delà de la célébration, le congrès 2022 sera l’occasion de revenir sur les étapes majeures de Five Star, mais aussi sur les hommes qui ont conduit le réseau. « Nous comptions 535 carrossiers en septembre 2021 lors du précédent congrès, ils sont aujourd’hui 548 », relève Alain Bessin, président du GIE Five Star. « Ce développement a été rendu possible grâce à l’engagement des membres du réseau, mais aussi grâce à leur capacité d’innovation. Chaque congrès fournit l’occasion de vérifier l’adage qui énonce que mieux se connaître, c’est être plus fort, cela se vérifie dans l’expansion du réseau. »

« Ce 28e congrès sera l’occasion de revenir sur notre parcours, mais aussi de remercier nos carrossiers. Les remercier pour leur action au quotidien, qui fait honneur au réseau, mais aussi pour avoir dégagé du temps pour se rendre à l’évènement. Nous savons à quel point le métier de carrossier peut être prenant, surtout dans le contexte actuel où l’on peut voir certains patrons réenfiler la blouse pour rejoindre l’atelier. Le fait qu’ils fassent le déplacement illustre leur implication, mais aussi l’attachement qu’ils portent au réseau. Nous y sommes particulièrement sensibles », ajoute Catherine Duyck, responsable marketing et services de Five Star.