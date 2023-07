Five Star généralise l’adoption du logiciel Qapter de Sidexa

Introduite au sein du réseau de carrossiers en 2021, la solution de chiffrage Qapter equipe déjà plus de 80% des réparateurs Five Star et s’inscrit comme un support majeur du processus de digitalisation du réseau engagé depuis plusieurs années. Réaffirmée aujourd’hui par l’intégration de Qapter au DMS Global Repair utilisé par les réparateurs de l’enseigne, la solution de chiffrage de Sidexa devient désormais obligatoire pour les adhérents actuels et pour tous les nouveaux entrants. Une démarche qui vient valider les atouts apportés par ce système de chiffrage intuitif de dernière dans la gestion des dossiers sinistres.

« L’outil de chiffrage Qapter offre un gain de temps considérable lors de l’établissement des devis » souligne Thomas Melzer, président du G.I.E Five Star. « La réalisation du chiffrage s’effectue en quelques minutes et pour le carrossier en atelier, c’est un véritable gage de crédibilité vis-à-vis des clients et experts. Pour le réseau Five Star, Qapter apporte une réponse idéale aux attentes de tous les acteurs de la réparation-collision en termes de service. Rien d’étonnant à ce que la diffusion de ce dispositif atteigne aujourd’hui plus de 80 % de nos carrossiers puisqu’il tient toutes ses promesses. Notre statégie est désormais de l’étendre à l’ensemble du réseau. »

Notons que directement interfacé et intégré au DMS Global Repair, Qapter fait partie intégrante de la « boîte à outils » des carrossiers Five Star, garantissant une fluidité optimale de la transmission des informations, mais aussi une utilisation instinctive sur smartphone ou tablette. Selon le fournisseur de logiciels, Qapter permettrait un gain de temps pouvant atteindre 40 % sur les opérations de réception et de chiffrage grâce à son intelligence artificielle.

« La raison d’être de Qapter est évidemment de soutenir l’activité des carrossiers, mais surtout de maintenir un haut niveau de satisfaction en termes de qualité de services. C’est précisément sur cette valeur commune que nous retrouvons avec Five Star », précise Geoffroy Fontaine, directeur commercial en charge des réseaux de distribution de Solera|Sidexa. « Ce haut niveau de prestations se traduit à la fois par la précision de la donnée, l’innovation technologique et l’accompagnement des carrossiers en étroite collaboration avec les équipes régionales de Five Star. Nous avons à cœur de nous inscrire en véritables partenaires du réseau. »