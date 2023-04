Five Star inaugure ses premiers centres labellisés Arval Premium Center

La carrosserie Five Star et le centre Repair Zen Moletta Obrado de Montauban sont désormais certifiés Arval Premium Center.

Le réseau annonce la labellisation de deux premiers centres Arval Premium Center, qui rejoignent les 26 centres Arval Center intégrés. « L’ouverture de ces deux centres Arval Premium Center vient renforcer la collaboration déjà forte entretenue par Five Star et Arval et matérialisée par les 26 centres Arval Center présents au sein de notre réseau de carrossiers », souligne Lionel Garcia, responsable développement réseau de Five Star.

La carrosserie Five Star Moletta Obrado et le centre Five Star Repair Zen dirigés par Jean-Pierre Obrado répondent ainsi aux critères d'évaluation, en termes d’accueil et de service client, du label Arval Premium Center. Les centres labellisés se distinguent des centres Arval Center par une offre de services tout-en-un dédiée aux flottes, en proposant de la carrosserie, du pneu, du vitrage ou encore l'entretien mécanique, des véhicules de courtoisie. Ces centres doivent également disposer d'un dispositif d'accueil client personnalisé, avec des places de parking réservées et d'un espace de travail aménagé dans les locaux avec tables, fauteuils et Wifi.