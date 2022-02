Five Star présente l'interface Galaxy

Five Star a annoncé lors de son dernier congrès le lancement de sa nouvelle interface en ligne, évolutive et appelée à s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Avec Five Star Galaxy, tous les services dédiés aux carrossiers (process de gestion des sinistres, rendez-vous en ligne, commandes, etc.) sont désormais accessible sur une seule interface. Catherine Duyck, responsable marketing et services Five Star, commente : « Five Star Galaxy a été conçue à l’issue d’un audit auprès de nos carrossiers, c’est un outil conçu par eux, pour eux et il est appelé à se développer avec eux »

De plus, le nouveau module de prise de rendez-vous du site internet est également disponible depuis la plateforme, ce qui représente un canal d'acquisition de clients supplémentaire pour les carrossiers. Five Star Galaxy regroupe également les différentes communications du réseau, regroupées dans une rubrique dédiée. Les actualités du réseau restent disponibles en permanence et affichent même une alerte de rappel de lecture.