Five Star s’associe à Cotrolia pour la réparation des pièces électroniques

Five Star est désormais partenaire du leader français de la rénovation électronique automobile. Ce nouveau service proposé aux adhérents va leur permettre d’accéder à un tarif 70 % moins cher qu’une pièce neuve sur plus de 2 700 références issues de 45 marques.

Selon les termes de cet accord, Cotrolia garantit aux carrossiers un service de même niveau que lors du remplacement par une pièce neuve. Les composants électroniques automobiles tels que les compteurs de vitesse, les systèmes multimédia, les écrans, les blocs ABS, les freins de parking électriques, les calculateurs moteur, les boîtiers habitacle, les feux Xénon… sont garantis 2 ans par le spécialiste. Une garantie appuyée par l’application d’une maintenance préventive, en plus des réparations, en remplaçant systématiquement les composants dont les probabilités de défaillance sont connues afin d’éviter les pannes ultérieures.

Les carrossiers du réseau Five Star bénéficient également de la logistique optimisée de Cotrolia pour offrir à leurs clients des délais de prise en charge particulièrement contenus. Pour cela, le spécialiste met à leur disposition une interface de commande en ligne et assure l’enlèvement et la réexpédition des pièces. La réparation nécessite pour sa part 24 à 48 heures.

« Nous avons rencontré un vif intérêt pour nos services de la part des membres du réseau Five Star au cours des réunions régionales, nous avons même constaté avec plaisir que de nombreux carrossiers nous connaissaient déjà », indique Benoît Courteille, responsable du développement commercial de Cotrolia. Et d'ajouter : « Nous répondons à un réel besoin en termes de réparation de véhicules dont la garantie a échu depuis longtemps et dont le remplacement des organes électroniques est devenu trop coûteux par rapport à leur valeur, voire impossible en raison de l’indisponibilité des pièces sur le marché du neuf. Nous sommes conscients de la pertinence de notre démarche et prévoyons d’ores et déjà d’étendre notre offre aux technologies des véhicules électriques et hybrides, dont les plus anciens rencontreront les mêmes contraintes de réparabilité d’ici à quelques années. »

Pour l’enseigne Five Star, qui souhaite répondre aux contraintes de sourcing en matière de pièces issues de l’économie circulaire, le partenariat engagé avec Cotrolia constitue un service complémentaire comme à l’époque avec Back2Car et son offre de pièces de réemploi.