Five Star accompagne ses adhérents dans le traitement des déchets automobiles

À l'occasion des Trophées de l'environnement organisés le 8 septembre dernier par Autoéco, la carrosserie Pluchon Automobiles, située dans la région nantaise, a été lauréate dans la catégorie Après-vente multimarques. L'entreprise, dirigée par Ludovic Jamet, composée de deux sites regroupant 42 salariés, dont la carrosserie Five Star qui emploie neuf collaborateurs, est régulièrement formés par Chimirec au tri des déchets automobiles.

Pour mémoire, les Trophées de l'environnement exigent la collecte d'au moins cinq déchets dangereux et trois non-dangereux. De son côté Pluchon Automobiles va plus loin comme l'indique Ludovic Jamet, à la tête de la carrosserie : « 100 % de nos déchets sont pris en charge par des organismes agréés en vue de leur traitement. Nous avons acquis nos propres machines de conditionnement de balles de plastique et de carton, les pièces métalliques et les batteries sont recyclées par des entreprises certifiées, de même que les pots de peinture et de vernis. Au final, aucun déchet issu de nos activités n’est pas tracé. »

Une démarche environnementale globale

L'entreprise a par ailleurs été la première PME à rejoindre le collectif Génération responsable, qui regroupe plus de 37 000 points de vente engagés en faveur d'un commerce plus responsable. De plus, ses pratiques RSE ont été saluées par l'agglomération nantaise l'an dernier en lui attribuant le label « Entreprise accueillante ». En parallèle, Pluchon Automobiles a instauré des pratiques environnementales durables dans ses ateliers. L'entreprise a ainsi équipé ses deux sites en éclairage à LED, remplacé des rouleaux de papier en atelier par des chiffons réutilisables. Dans les prochains mois, les deux sites devraient également être équipés d'un parc de panneaux solaires sur le toit des bâtiments. « Nous souhaitons soutenir les membres de notre réseau engagés dans des démarches environnementales durables. De même, Five Star se doit d’inciter les carrossiers à mobiliser et fédérer leurs collaborateurs autour de valeurs positives, nous sommes convaincus que c’est le meilleur moyen de valoriser leur profession. Ils sont les ambassadeurs du réseau auprès du public, nous sommes particulièrement heureux de les voir mettre en œuvre des pratiques RSE vertueuses à l’échelle locale, puisqu’ils reflètent ainsi toute l’attention de Five Star pour ses partenaires », commente Catherine Duyck, responsable marketing et services de Five Star.