Fix Auto recrute ses franchisés via Internet

Le réseau de carrossiers Fix Auto lance un nouveau site web dédié au développement de sa franchise. Accès à l'information rapide et facile, navigation fluide… tout a été pensé pour simplifier le parcours des candidats.

Rapide et clair, le site accompagne le carrossier et l'invite à découvrir les avantages et les bénéfices apportés à son entreprise par la marque. Sont également indiqués les points forts de la franchise, ses chiffres clés et son histoire. Sans oublier des témoignages de franchisés, en France et ailleurs, partageant leurs expériences.

Le site est consultable sur tous supports, comme les smartphones ou tablettes. Il contribue à faciliter l'accès à des informations précises. Enfin, un espace candidature en ligne permet, en un clic, d'être recontacté par les équipes de l'enseigne pour un entretien sur-mesure.