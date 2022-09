Fix Auto participe pour la première fois au salon Equip Auto

Cette première participation à Equip Auto confirme les ambitions de Fix Auto, à savoir s'imposer comme un acteur majeur de la réparation collision. Sur son stand, les visiteurs pourront découvrir les promesses du réseau : volume d'activité, augmentation des marges, soutien en image de marque et marketing, crédibilité, conditions d'achat de pièces, peinture, consommables, etc. Le réseau en profitera également pour présenter ses outils de gestion nouvelle génération et ses innovations.

Côté accompagnement, les carrossiers Fix Auto bénéficient d'aides concernant les ressources humaines, la communication, le suivi signification client, les achats, les relations partenaires, ou encore la gestion. Le réseau propose également des solutions relatives au recrutement et à la formation des collaborateurs.