Fix Auto re-signe avec Axalta Refinish pour 5 ans

Préserver la rentabilité quand les prix des matières premières flambent est une priorité que l’enseigne Fix Auto prône plus que jamais sous l’égide de son propriétaire Olivier Grouillard. C’est donc tout naturellement que ce patron conseille aux adhérents du réseau d’utiliser les produits fournis par les marques de peinture premium d’Axalta Refinish auxquelles Fix Auto fait confiance depuis plus de 15 ans.

Grâce à ces produits qu’il connait bien, le réseau peut garantir les meilleurs résultats à ses franchisés. Olivier Grouillard explique : « Les prix des matières premières augmentent mais les montants des indemnisations des assureurs ne suivent pas toujours. La seule solution pour récupérer ces coûts est donc d’être plus efficaces. Il n’y a pas de secret, il faut travailler intelligemment et cela passe par la qualité des produits et des processus utilisés. Les produits à séchage rapide à basse température d’Axalta Refinish permettent de réaliser des économies d’énergie et des gains de temps, et leurs process très optimisés ainsi que leurs outils numériques, réduisent les pertes et gênèrent ainsi des économies de produit ».

Notons que le réseau Fix Auto est connecté en temps réel à ses adhérents et peut donc leur apporter un accompagnement constant grâce à des analyses poussées de leur poste peinture. Il peut suivre au quotidien tous les paramètres d’utilisation des produits, repérer instantanément un manque d’efficacité, comme lorsque trop de peinture est utilisée, et peut donc intervenir rapidement pour réévaluer et remettre en formation le cas échéant.

De son côté, Nicolas Prat, responsable grands comptes chez Axalta Refinish, qui gère le compte Fix Auto en France, déclare : « Nous sommes très heureux du renouvellement de cet accord mondial. C’est une grande fierté d’être le partenaire privilégié de ce réseau si dynamique dont les valeurs sont très proches des nôtres et entièrement axées sur l’efficacité des processus et la satisfaction des clients. Cela nous permet d’aider nos ateliers de carrosserie à exceller dans le processus de réparation peinture. Notre coopération s’est toujours construite sur des relations de travail de qualité et nous sommes ravis de continuer cette belle aventure ensemble. »