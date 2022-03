Fix Auto s’engage pour la formation

Le réseau de carrosseries spécialiste de la réparation collision s’engage avec son "Kit Formation" pour simplifier l’accès à l’information et accompagner ses professionnels vers des formations en phase avec leurs attentes et leurs besoins.

Grâce à ce "Kit Formation", Fix Auto propose à ses membres carrossiers d’avoir en main toutes les informations nécessaires à la planification d’un plan de formation performant. L’enseigne leur propose un accompagnement efficace de l’organisation des déplacements, au montage des dossiers de financement en passant par des tarifs avantageux.

Pour se faire le réseau s’est rapproché de structures reconnues telles que le Cesvi France, le GNFA et Trainer Concept qui sont à même de proposer des formations en cohérence avec les contraintes et évolutions de la profession mais également des formations managériales ou transverses aussi variées que le diagnostic électrique ; les aciers et l’aluminium ; les matières plastiques ; l’habilitation électrique et hybride ; la climatisation ; le management en tant que responsable d'atelier ; développer une attitude orientée …

« Les véhicules ne cessent d’évoluer, avec l’utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques d’assemblages et la multiplication des équipements électroniques intégrés. L’application des peintures se tourne vers plus de technicité. L’évolution des pratiques des consommateurs induit une nouvelle relation client toujours plus attentive. Ces évolutions sont des tournants qu’il ne faut pas laisser passer et nous soutenons notre réseau dans la conquête de ces nouvelles compétences » commente Charlotte Grouillard, responsable développement franchise de Fix Auto.