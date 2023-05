Fix Auto s'engage sur les risques cardiaques

Certainement au regard des chiffres qui font le triste constat que 40 000 à 60 000 personnes décèdent chaque année en France d’un arrêt cardiaque extrahospitalier, le réseau Fix Auto a souhaité réagir. C’est donc dans une démarche citoyenne d’intérêt général que l’enseigne de carrossiers a orchestré la formation de ses collaborateurs à analyser une situation d’urgence et à pratiquer, le cas échéant, un massage cardiaque ainsi que la mise en oeuvre d'un défibrillateur.

Pour accompagner ce déploiement, Fix Auto a fait appel à l'association SDVIES qui depuis 2013, a implanté plus de 2 500 défibrillateurs cardiaques et mené des actions de sensibilisation à leur utilisation dans toute la France. Rappelons qu’une intervention rapide avec la connaissance du comportement à adopter et l’utilisation d’un défibrillateur permettrait de sauver 5 000 à 10 000 vies chaque année.

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas concernés pas l’obligation d’installer un défibrillateur dans nos locaux de travail. Cette démarche est un choix qui nous parait indispensable en tant qu’entreprise investie dans la RSE (Responsabilité Sociale). Nos collaborateurs sont heureux de s’enrichir de ces connaissances qui peuvent leur servir aussi bien dans leur quotidien de travail que dans leur vie personnelle. » confie Céline Sicre, co-directrice et responsable RH chez Fix Auto.