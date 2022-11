Fixter accompagne les ateliers dans leur digitalisation

En plein boom depuis la pandémie de Covid-19, la digitalisation touche pleinement le secteur de la maintenance et des services automobiles. En plus de sa mission première de mise en relation entre particuliers et ateliers partenaires dans le cadre de la maintenance de véhicules toutes marques, Fixter souhaite également accompagner les garagistes dans la digitalisation. « Notre modèle bénéficie également aux garages qui, grâce aux outils en ligne que nous développons, prennent enfin le tournant du digital », commente Limvirak Chea, P-DG et co-fondateur de Fixter. La start-up leur propose une solution clé en main pour mieux gérer la prise de rendez-vous et la facturation en leur apportant son expertise numérique. Ce service permet aux garages partenaires d'augmenter le flux de visiteurs et de booster le chiffre d'affaires. De son côté, Fixter crée ainsi un partenariat de long terme avec ces garages.

La start-up arrive à Lyon

Déjà implantée au Royaume-Uni depuis 5 ans (400 ateliers partenaires), Fixter est également disponible en France avec une centaine de garages. Après Paris et Lille, la plateforme assure désormais la prise de rendez-vous en ligne, l’élaboration automatique des devis, la collecte du véhicule à domicile pour l’emmener au garage partenaire, la facturation, le service après-vente et la garantie des réparations à Lyon. Fixter couvre déjà la zone de Lyon à Villeurbanne avec 20 garages partenaires à ce jour et compte recruter encore une quinzaine de profils pour soutenir son développement. La start-up a également l'ambition de se déployer dans d'autres pays européens l'an prochain.