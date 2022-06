Fixter facilite la vie des garagistes en France

Fixter est une startup créée en 2017 à Londres par Limvirak Chea, Frédéric Dermer et Cristian Vrabie. Cette startup facilite la mise en relation entre les particuliers et les garagistes professionnels. L'objectif et aussi de leur faire gagner du temps. Surfant sur la digitalisation du marché après-vente de l'automobile, Fixter arrive en France et dévoile ses ambitions européennes.

Fixter, première plateforme de l'entretien auto de A à Z, a été lancée il y a 5 ans au Royaume-Uni où elle travaille en partenariat avec 400 ateliers et 80 chauffeurs indépendants. La startup a enregistré un chiffre d'affaires était de 3 millions de livres en 2021 et a l'ambition de le doubler pour l'année en cours. Durant ces 5 années au Royaume-Uni 50 000 particuliers ont utilisé cette plateforme qui a pour but est de simplifier la vie aux particuliers et aux garagistes : « ça ne doit pas être plus compliqué que de commander une pizza en ligne » explique Frédéric Dermer, co-fondateur. Pour cela Fixter a mis en place une application qui permet en quelques questions posées à l’utilisateur, de choisir un atelier et de connaître le prix de la réparation à l’avance. Le choix du garage est fait par Fixter (et son intelligence artificielle) en fonction de la réparation à faire, du prix, de la spécialité du garagiste ou encore de sa proximité, etc. L'automobiliste réserve un créneau à l’avance et un chauffeur vient chercher le véhicule afin de le déposer dans le garage puis le ramène chez le particulier une fois les réparations terminées, un gain de temps non négligeable pour le client. Par ailleurs, les pièces et la main d'œuvre sont garanties 12 mois par Fixter. De son côté, le garagiste est déchargé de la partie administrative.

Un déploiement européen

Fixter, qui négocie les prix de réparation avec le professionnel, prend actuellement une commission de 20% au Royaume-Uni et de 15% en France. En effet, après son acquisition par Kadensis du groupe Renault il y a quelques semaines, la start-up s'est lancé à la conquête de la France, bénéficiant de l'implantation des garages déjà sélectionnés du réseau Motrio, tout en gardant son autonomie et sa croissance. Les premiers tests ont d'ores et déjà débuté en Île-de-France, avec l'objectif d'être partenaire d'une vingtaine d'ateliers à Paris. De plus, la start up compte d'ici la fin de l'année se lancer dans sept nouvelles villes de l'Hexagone et ainsi bénéficier en 2023 d'une couverture nationale, et entendre son concept dans d'autres pays européens. Ainsi Fixter, composée d'une équipe de 45 employés au Royaume-Uni et en France, poursuit son accroissement et débute une campagne de recrutement.

Avec Victoire de Faultrier-Travers