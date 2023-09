Flauraud renforce sa présence avec trois nouveaux magasins ouverts cet été

Le distributeur français de pièces automobiles Flauraud dispose désormais d’une vingtaine de magasins. Entre juin et septembre, trois points de vente ont été ouverts pour construire une nouvelle stratégie de maillage. Les ventes au comptoir sont de nouveau favorisées.

Spécialisée dans la distribution de pièces et les services automobiles en France, la société Flauraud continue sa stratégie d’expansion. Pendant tout l’été, la filiale d’Emil Frey a ouvert les portes de trois nouveaux points de vente, pour atteindre la vingtaine au total. Le premier se trouve dans l’Aude, à Castelnaudary ; le deuxième dans l’Allier à Vichy ; et le troisième dans la Haute-Vienne à Limoges. Ce sont des territoires où le groupe maitrise ses flux logistiques depuis sa plateforme de Clermont-Ferrand. Aucun magasin Flauraud n’était encore implanté dans ces zones.

« Nous sommes impliqués dans une démarche de densification de notre maillage de magasins. Notre double objectif est d’être plus proche de nos clients professionnels et de nous implanter au cœur de zones d’activités commerciales afin de développer les ventes comptoir », a détaillé le directeur général de Flauraud, Stéphane Drouillard. De fait, ces nouveaux points de vente sont loin d’être isolés des endroits fréquentés par le grand public. Ce positionnement dans des bassins d’activité est issu d’une stratégie permettant d’attirer une nouvelle clientèle. Reçue physiquement par un spécialiste, celle-ci doit être fidélisée grâce aux outils modernes et aux prestations proposées par le vendeur.

Faciliter le parcours d’achat de tous les clients

Quand les clients particuliers bénéficient d’une disponibilité des pièces dès le lendemain – ainsi que d’un système d’informatisation des stocks pour connaître la disponibilité d’un produit directement en ligne –, les professionnels des secteurs présents dans un rayon de 30 kilomètres peuvent profiter de jusqu’à trois livraisons quotidiennes. Tout est pensé pour faciliter le parcours d’achat des clients professionnels comme particuliers.

Les espaces de vente ont été retravaillés, il est donc possible de découvrir par soi-même le stock proposé comme de retirer en magasin une pièce commandée sur internet. Cette « clientèle comptoir » semble d’ailleurs être l’une des nouvelles priorités de Flauraud, dont le nouveau directeur général est arrivé au début du mois de mars. Il avait déclaré dès sa prise de poste que l’objectif est de « poursuivre le développement national du réseau. » On dirait bien que cela avance dans ce sens.