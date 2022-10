Nouveau rendez-vous du Fleet & Mobility Managers Club le mardi 8 novembre

Nouveau rendez-vous pour le Fleet & Mobility Managers Club. Après la première rencontre de la saison 8 du FMMC, le Comité d'experts ainsi que l'ensemble de la rédaction de L'Automobile & L'Entreprise vous convient à une nouvelle soirée le mardi 8 novembre 2022.

Alors que la fin de l'année 2022 se profile déjà, que la loi Climat & Résilience est entrée en vigueur, que le projet de loi de Finances 2023 a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec recours à l'article 49.3 de la Constitution, ou que les Zones à faibles émissions (ZFE) se déploient progressivement dans les grandes métropoles, les débats de ce soirée seront consacrés à la question suivante : « Comment anticiper l’impact des nouvelles réglementations sur vos flottes ? »

Pour répondre à cette - vaste - question, les experts suivants prendront la parole : Hervé Foucard (Chef du service technique des transports automobiles municipaux, Ville de Paris), Yann Guillaud (Directeur associé, Cabinet Euklead), Daniel Guiraud (Vice-président délégué à la transition écologique, à la qualité de l'air et au développement des réseaux énergétiques, Métropole du Grand Paris) et Laurent Pichon (Head of consulting & Business opportunities, LeasePlan)

Pour participer à cette nouvelle rencontre du Fleet & Mobility Managers Club, qui débutera à 19 heures le mardi 8 novembre, dans le cadre de l'Hôtel Marois / France Amérique (Paris 8e), il suffit de s'inscrire à l'événement via ce lien (code FMMC 0810)