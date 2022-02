Fleetenergies et Hiboo accélèrent la décarbonation du transport

Fleetenergies, expert dans le traitement de la donnée consommation et de la réduction du coût d'énergies, noue un partenariat avec Hiboo, expert de l'analyse de la donnée des actifs industriels. L'objectif est de réduire les coûts de carburant et les émissions polluantes de véhicules.

Dans le cadre de cet accord, le moteur de données Rilco AI développé par Fleetenergies va désormais alimenter la solution Hiboo sur 100% des équipements, pour un contrôle des consommations et des volumes volumes en réservoirs. Hiboo peut ainsi exploiter les données collectées afin de proposer son service de réduction des consommations "hardware-free". De leur côté, les gestionnaires de véhicules bénéficieront ainsi d'une vision globale des dépenses énergétiques de leur parc. Ils peuvent par ailleurs utiliser les leviers d'action proposés par fleetenergies, comme le contrôle de la consommation en temps réel, l'optimisation des pleins, l'écoconduite, localisation des véhicules ou encore la mesure de l'empreinte carbone, etc.

Les acteurs du secteur pourront ainsi mieux accompagner leurs objectifs de rentabilité financière et de réduction de l'empreinte carbone.