Fleetrunner intègre une gamme de pompe à eau

Fournisseur en première monte présent dans le monde entier, Gates applique les mêmes normes de qualité à la fabrication des pièces de la marque FleetRunner. La gamme de pompe à eau qui intègre le catalogue de la marque couvre plus de 8 millions de véhicules en Europe. Fabriqué conformément aux normes ISO/TS16949, ISO14001 et OHSAS18001, les produits sont garantis 24 mois ou 250 000 km ou 5 400 heures.

Cette nouvelle offre de qualité origine permet aux moteurs une plus grande efficacité et une durée de vie plus importante. De plus elle promet une diminution des frais d’entretien et une augmentation du temps passé sur la route. Comme les autres familles de produits existantes de la marque FleetRunner, les pompes à eau sont disponibles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.