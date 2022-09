FlexFuel Energy Development homologué pour les vieux bolides

FlexFuel Energy Development vient d’obtenir une nouvelle homologation de ses boîtiers de conversion à l’E85 pour les véhicules de 15 CV et plus d'ancienne génération.

Leader incontesté dans le domaine de la conversion des véhicules essence au Superéthanol-E85, FlexFuel Energy Development poursuit l’homologation de ses solutions pour les véhicules de 15 CV et plus. Le fabricant vient aussi de se faire homologuer pour le fonctionnement par grand froid (- 7 °C) de ses produits. Ces nouvelles homologations permettent à l'entreprise d’adresser 91 % du parc roulant essence pouvant prétendre à la conversion.

Cette nouvelle approbation concerne les véhicules essence équipés d’un moteur à injection indirecte, normes Euro 3 et 4, de 15 cv et plus, soit près de 7 000 modèles parmi les véhicules essence mis en circulation entre 2000 et 2011 (Nissan 370Z, Mercedes Slk, BMW M, Mégane R.S., Audi S, Audi RS mais aussi Aston Martin DB9, Ferrari F430, Hummer H3, Ford Mustang, Chevrolet Camaro…).

L’équipementier enregistre un boom de ses installations de boîtiers FlexFuel avec un marché multiplié par 6,5 depuis le début de l'année 2022. Ce sont ainsi 45 000 boîtiers qui ont été installés depuis début janvier.