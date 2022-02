FlexFuel Energy Development vise une croissance exponentielle

Le spécialiste de la dépollution moteur figure dans le palmarès 2022 des Champions de la croissance publié par les Echos avec Statista. Et FlexFuel Energy Development (FFED) ne compte pas s'arrêter là et attend donc une croissance exponentielle dans les prochains moins.

La sixième édition du Palmarès des Champions de la croissance identifie les 500 entreprises ayant la plus forte croissance de chiffre d'affaires entre 2017 et 2020. Pour sa première participation au Palmarès, FlexFuel Energy Development a enregistré une croissance de 157,93% de son chiffre d'affaires entre 2017 et 2020.

Le chiffre d'affaires est largement porté par le décalaminage à l'hydrogène (technologie écologique de nettoyage des moteurs par injection d'hydrogène) : sur les 18 millions de CA consolidé en 2021, 11 millions sont réalisés par cette activité. Et, grâce à la demande croissante des ateliers et des automobilistes, l'entreprise attend une croissance exponentielle sur le marché de la dépollution moteur. FlexFuel Energy Development explique également ces bons résultats notamment par l'hypercroissance du marché des boîtiers de conversion au Superéthanol-E85.