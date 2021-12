Florence Gete réélue à la présidence du Groupement des agents automobiles Peugeot

Florence Gete a donc été réélue à la présidence du Groupement des agents automobiles Peugeot pour un nouveau mandat de deux ans. On peut rappeler que depuis l’été 2021, Florence Gete est à la tête du Conseil européen des groupements des agents automobiles (CEGAA), intégré au Conseil européen du commerce et de la réparation automobile (Cecra) et qui réunit 8 700 agents dans trois pays (France, Espagne et Italie).

Rappelons que Florence Gete dirige le groupe Gete, créé par ses parents en 1973. Elle a pris la tête du groupe en 2004 et supervise les activités de trois sites : Peugeot Guilherand Granges, Peugeot Valence et une carrosserie battant pavillon Axial à Valence.