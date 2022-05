Florian Huettl est le nouveau CEO d’Opel et de Vauxhall. Il prendra officiellement la direction des deux marques le 1er juin, après avoir exercé la fonction de responsable des ventes et du marketing de ces mêmes marques. Il succède à Uwe Hochgeschurtz, nommé récemment directeur général Europe élargie de Stellantis. Le successeur de Florian Huettl au poste de responsable des ventes et du marketing sera nommé dans les semaines à venir. Florian Huettl est titulaire d’une licence en gestion des affaires internationales de l’université de Bergisch-Gladbach. Il a effectué une partie de sa carrière au sein du groupe Renault, avant de passer chez Stellantis. Au sein du constructeur aux 14 marques, il a occupé plusieurs postes de direction au Royaume-Uni, en France, en Suisse et en Russie.

Passage éclair

De son côté, Uwe Hochgeschurtz a effectué un passage éclair mais remarqué à la tête d’Opel. Il a pris ses fonctions le 1er septembre 2021 mais a su accélérer la transition de la marque vers l’électrification et la digitalisation. Ce dernier a étudié l’administration des affaires en Allemagne, au Royaume-Uni et en France (Paris Dauphine). Il a débuté sa carrière chez Ford en 1990, avant de rejoindre Volkswagen en 2001 et de partir chez Renault en 2004. « Florian Huettl est un leader reconnu dans le domaine des ventes et du marketing. Il poursuivra le chemin pris avec succès par Opel/Vauxhall. Les deux marques traditionnelles ont une position très particulière au sein de Stellantis ; Opel est la seule marque allemande et Vauxhall la seule marque britannique du groupe. Florian Huettl continuera à travailler en étroite collaboration avec Uwe Hochgeschurtz à l'avenir. Je souhaite le meilleur à Florian et Uwe dans leurs nouveaux rôles et je tiens à remercier Uwe pour sa précieuse contribution ces derniers mois », souligne Xavier Chéreau, président du conseil de surveillance d’Opel et directeur des ressources humaines et de la transformation de Stellantis.