Flotte de vélos : le bilan carbone intègre la plateforme d'Azfalte

La jeune pousse française, qui vient d'obtenir le label Coqs Verts du ministère de la Transition Ecologique et de remporter un accompagnement de deux ans auprès du programme d’accélération « Ville durable » de Village by CA, propose une nouvelle fonctionnalité à ses clients ayant décidé de déployer des flottes de vélos.

Selon l'Ademe, les déplacements représentent 30% du bilan carbone de chaque citoyen et, pour presque la moitié d’entre eux, il s’agit de trajets liés au travail. En optant ainsi pour le vélo, entreprises et collaborateurs allègent significativement leurs bilans carbone mais encore faut-il être en mesure de calculer cet impact. C'est ce que propose désormais Azfalte avec une nouvelle fonctionnalité ajoutée à sa plateforme Aranberg. Elle quantifie avec précision le CO2 « économisé » en se basant sur les algorithmes du calculateur de l’Ademe, de la conception de la politique de mobilité vélo de l'entreprise, en passant par le choix du vélo par le collaborateur jusqu’au bilan annuel. "Et comme seul ce qui se mesure peut progresser, à cette occasion nous avons décidé d’offrir cette année gratuitement la nouvelle fonctionnalité de bilan carbone à nos clients", conclut Jean-François Dhinaux, CEO et fondateur d’Azfalte.