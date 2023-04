Flottes automobiles : vers une réduction ou un accroissement des parcs ?

Dévoilé en exclusivité lors d’un point presse, mercredi 19 avril, le baromètre des flottes et de la mobilité 2023 – mené par l’Arval Mobility Observatory avec Ipsos – démontre une fois de plus la volonté des entreprises à maintenir leur parc automobile en nombre. Pour la France, les sondés estiment ainsi à 63 % que le nombre de véhicules va rester stable, quand 29 % envisagent une progression de leur flotte au cours des trois ans à venir. Ces résultats, très similaires à ceux déjà obtenus l’an passé, prouvent bien que « les besoins sont là, en lien avec une activité professionnelle en croissance, et dans un contexte de fortes tensions sur le marché de l’emploi », explique Régis Masera, directeur de l’AMO. Et d'ajouter : « Si des initiatives sont prises afin de trouver des alternatives, notamment dans le cadre du dernier kilomètre, dans les faits le véhicule reste l’outil privilégié par les entreprises en termes de mobilité. »

Électrifier, oui ! Mais en LLD…

Le baromètre nous apprend également que 80 % des entreprises détenant une flotte automobile ont entamé la transition énergétique de leur flotte. 90 % disent l’avoir planifié pour les trois années à venir. Elles sont ainsi 77 % à avoir déjà adopté au moins une technologie alternative pour le véhicule particulier, parmi l’hybride simple, l’hybride rechargeable et le 100 % électrique. Un taux qui est plus important que la moyenne européenne qui s’établit à 58 % sur l’ensemble du panel. « Cela s’explique notamment par le développement des politiques RSE dans les entreprises et un cadre fiscal avantageux couplé à l’anticipation des contraintes réglementaires telle que la multiplication des zones à faibles émissions (ZFE) », commente Régis Masera.

Mais la transition énergétique à un coût, dont l’équation comporte encore plusieurs inconnues. Ainsi, la moitié des entreprises sondées souhaitent accroître la part de la location longue durée (LLD) pour l’acquisition de leurs véhicules. Là aussi, la tendance est stable d’une année sur l’autre (+ 1 point). Déjà bien implanté sur le marché français auprès des flottes automobiles, ce mode de financement a donc encore de beaux jours devant lui avec un potentiel de développement à 3 ans qui se maintient à un niveau élevé, supérieur à la moyenne européenne. « Le contexte encore incertain, tant au niveau fiscal, réglementaire que technologique, créé une forme d’instabilité qui pousse les entreprises au financement du besoin plutôt qu’à la détention d’actifs », analyse pour finir le directeur de l’Arval Mobility Observatory.