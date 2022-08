FMMC : De la bonne gestion des infrastructures de recharge

Un brin provocateur, le thème du rendez-vous de février du Fleet & Mobility Managers Club optait pour le style direct : « Infrastructures de charge : chez vous ou chez eux ? ». En clair, la question épineuse de choisir d’équiper le domicile des collaborateurs de bornes était posée avec ses tiroirs : le calcul de l’avantage en nature, le statut d’appartenance de la borne, l’équité entre les salariés bénéficiant d’un véhicule de service étendu ou de fonction.

Hélène Billon, Director facilities & mobility management d’Orange, a répondu sans détour : le groupe a décidé de ne pas équiper le domicile de ses collaborateurs. « Au domicile, cela peut devenir compliqué, notamment quand il faut solliciter un syndic de copropriété. Or, dans un groupe comme le nôtre, tout le monde n’habite pas en maison individuelle. Nous ne souhaitions pas gérer des dossiers lents ou épineux », expose-t-elle, avant d’ajouter : « Nous avons décidé d’installer de nombreuses bornes sur nos sites, car nous sommes souvent les uniques propriétaires, ce qui facilite les choses ».

Orange a noué plusieurs partenariats extérieurs dans le cadre de Gireve. Le groupe a recours à des cartes pour les véhicules d’entreprises, mais fait payer les salariés qui viennent en véhicules électrique au travail. « Ce n’est pas cher, mais nous ne voulons pas que ce soit gratuit », souligne Hélène Billon.

Des projets de plus en plus grands au sein des entreprises

Pour Philippe Callejion, Directeur mobilités et nouvelles énergies chez TotalEnergies, le développement est double : les infrastructures exploitées par le groupe (stations-service, y compris sur autoroutes et sur le réseau intermédiaire, hubs urbains, une centaine étant prévus d’ici fin 2023 avec 8 à 12 points de charge de 175 kWh), et l’activité de conseil et d’accompagnement des entreprises. Le groupe n’a pas d’inquiétude pour mener à bien ses projets, car il a sécurisé ses approvisionnements en bornes jusqu’en 2023.

« Le travail le plus important à accomplir reste au niveau de la pédagogie pour que la mutation soit pilotée en fonction des usages réels. C’est valable pour la conduite et la gestion de charge. Or, le pli n’est pas pris et c’est souvent ce qui vient altérer la maîtrise des coûts de recharge », souligne Philippe Callejon.

Aujourd’hui, TotalEnergies propose ses offres packagées comprenant les bornes et le paiement avec la carte Fleet. Et les nouveaux projets sont plus ambitieux : « Ceux qui ont déjà des bornes nous demandent de les monétiser et ceux qui lancent des projets voient plus grand, 30 bornes plutôt que 4 ou 5 », résume Philippe Callejon.

« Golden data »

Enfin, souvent sollicité durant les échanges, Éric Plaquet, président de Gireve, a présenté ses activités, la plateforme d’interopérabilité, mais surtout les données gérées (40 millions de sessions de charge sur 32 pays). De quoi avoir une vision précise des usages et des capacités de modélisation pour la prédictibilité des charges. À ses yeux, les flottes doivent exploiter ces datas pour optimiser leurs coûts et elles doivent aussi négocier des accords-cadres tarifaires avec les opérateurs de charge, voire envisager une tarification dynamique. Reste aussi à bien placer le curseur de la sous-traitance et à s’engager dans des contrats dont on peut sortir facilement, surtout en cette phase d’apprentissage. Selon Éric Plaquet, de belles perspectives s’ouvrent aux flottes par le biais de la data et d’avancées comme le plug and charge par exemple.