Fleet & Mobility Managers Club (FMMC) : Le rétrofit électrique, un nouvel allié utile pour les flottes ?

En France, le rétrofit fête ses trois ans. Si plusieurs entreprises, à l’image de REV Mobilities, se sont lancées sur ce créneau quelques années auparavant puisqu’en « matière de réduction des émissions de CO2, tous les domaines s’améliorent, mais les transports ne s’améliorent pas assez vite », l’arrêté ministériel autorisant la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques date bien du printemps 2020. Il avait été publié au Journal officiel en plein confinement. Mais concrètement, de quoi s’agit-il ?

« Techniquement, lors d’un rétrofit, on enlève le moteur thermique, le pot d’échappement, le réservoir, etc. et on installe un moteur électrique couplé à des batteries ou à une pile à combustible à hydrogène. Le véhicule conserve le même poids et la même puissance en revanche, il y a moins d’entretien et moins de bruit. Attention, la réglementation ne permet pas de rétrofiter un véhicule qui a moins de cinq ans. Ce qui n’aurait toutefois pas de sens », reprend Arnaud Pigounides, fondateur de la filière française du rétrofit électrique.

Les véhicules rétrofités roulent !

À présent, les premiers véhicules rétrofités commencent à être réellement mis à la route. Il ne s’agit plus de prototypes, de démonstrateurs, mais bien de véhicules livrés à des clients finaux. En mars 2023, la ville de Montreuil a ainsi reçu des mains de Tolv (ex-Phoenix Mobility) les clés d’un Renault Trafic rétrofité. Une transformation qui est le fruit « de rencontres et du hasard », se remémore Luc di Gallo.

« Un acteur économique du territoire de Montreuil s’est lancé dans le rétrofit de deux-roues et, comme dans ma délégation j’ai aussi la responsabilité du garage municipal (350 véhicules dont 50 utilitaires), nous avons pris contact pour voir ce qu’il était possible de faire ensemble pour notre parc. Ça n’a pas fonctionné puisque nos deux-roues étaient alors trop récents mais, peu de temps après, nous avons reçu une proposition de Tolv (ex-Phoenix Mobility) pour rétrofiter un véhicule utilitaire léger (VUL). Ce qui a emporté l’adhésion des responsables du garage », rappelle l’adjoint.

Était-ce alors un coup politique, dans une ville qui a longtemps eu une maire écolo à sa tête, ou un moyen alternatif d’accélérer l’électrification de la flotte de la ville ? « Avant même les contraintes de ZFE, on électrifiait déjà le parc. En 1993, la ville de Montreuil avait d’ailleurs bénéficié du prêt d’un Renault Master électrique ! On a une bonne proportion de véhicules légers électriques mais ce qui nous limite, c’est la question économique. On pourrait électrifier beaucoup plus de véhicules si on avait les moyens en termes d’investissements ».

Des aides pour réduire la facture

Au moment de mettre une somme sur la table pour un véhicule et une technologie, encore faut-il être sûr que le produit, la solution convoité est compatible avec les réglementations qui évoluent très – trop – rapidement ces derniers temps. « Le temps des pouvoirs publics n’est pas celui des professionnels, donc l’application des textes réglementaires est toujours un peu compliquée », admet Dorothée Dayraut-Jullian, pour Mobilians. Et, cela se complexifie de plus en plus, entre l’échelon européen, national ou local.

« Nous avons désormais, au niveau européen, le « Fit for 55 » qui va interdire les ventes de véhicules neufs thermiques en 2035. Or, on se dirige vers un parc à 50 % de véhicules électrifiés à l’horizon 2030. Ce qui demande donc des solutions alternatives pour atteindre cette proportion puisqu’il ne peut y avoir uniquement du renouvellement en véhicules neufs. À cela s’ajoute d’autres réglementations nationales comme la loi d’Orientation des mobilités (LOM) qui a mis en place les 11 premières zones à faibles émissions (ZFE) puis la loi Climat & Résilience qui consacre 43 autres ZFE dans les villes de plus de 150 000 habitants. Dans ce contexte-là, le rétrofit est l’une des solutions pour verdir le parc roulant. On essaye donc, avec le Gouvernement, de massifier ce marché et de lever les verrous qui existent. Pour cela, il faut un effet levier comme la création d’appels à projets plus propices au rétrofit, travailler le sujet de l’homologation des véhicules – encore trop onéreuse - et repenser tout le pack des aides – bonus écologique, prime à la conversion, leasing social – qui doivent être plus adaptées au rétrofit, notamment sur les VUL et les véhicules lourds. Il faut des aides pour que ce marché se développe. On attend un plan du ministère de l’Industrie pour le développer et l’aide à monter en puissance », ajoute encore la directrice des affaires publiques et de la communication.