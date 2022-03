Focal lance une nouvelle offre audio premium

Acteur français majeur sur le marché de l’acoustique haut de gamme avec de célèbres applications HiFi pour la maison et les studios professionnels, Focal ajoute à son catalogue une nouvelle ligne de kits audio spécifiquement conçus pour l’automobile.

Spécialiste des membranes composites dites « sandwich », le fabricant Focal adopte sur la nouvelle ligne de kits audio pour l’automobile, la membrane Slatefiber qui donne également son nom à ces nouveaux produits pour l’auto. Révélée en 2019, cette membrane innovante équipera les enceintes HiFi Chora mais aussi les moniteurs de studio Alpha Evo de la marque. En intégrant dans sa composition de nouveaux matériaux comme des fibres de carbone recyclé non tissées, cette membrane dispose d’encore plus d’amortissement, de rigidité et de légèreté, les trois caractéristiques essentielles d’un haut-parleur.

La nouvelle offre se compose de 2 kits : le PC 165 SF, un kit à 2 haut-parleurs à 2 voies coaxial et le PS 165 SF, un kit à 2 voies séparées avec 2 woofers complétés de 2 tweeters de 25 mm. Les deux montages adoptent les 165 mm de diamètre correspondant aux dimensions standards du marché pour couvrir un très grand nombre de véhicules. Les caractéristiques techniques sont identiques sur les 2 montages avec dans les 2 cas, une puissance admissible de 160 watts et nominale de 80 watts sous 4 ohms pour une sensibilité de 91 dB. La réponse en fréquence est de 60 Hz à 21 kHz et identique sur les 2 kits.

Focal a conçu ses kits pour être connectés directement sur l’autoradio d’origine de la voiture ou être associés à un amplificateur pour profiter au maximum des performances des produits. Aux performances, le spécialiste français ajoute une facilité d’installation pour une compatibilité optimale de ses kits avec les véhicules du marché.

Pour le kit PS 165 SF, le tweeter est fourni avec un support incliné permettant un montage posé sur la planche de bord - il peut également être installé en « flush » ou dans les emplacements d’origine du véhicule grâce à ses dimensions ultra-compactes. Il en est de même pour les boîtiers de filtres de tweeter et de woofer qui sont séparables afin de fournir un maximum de flexibilité lors de l’installation.